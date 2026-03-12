weather logo
Tayyar Article

الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا أكثر من 10 صواريخ باليستية برؤوس حربية تزن أكثر من طن وصواريخ فتاح فرط صوتية

  • 12 March 2026
  • 30 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

