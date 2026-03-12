مرقص يتلو مقرّرات جلسة مجلس الوزراء:- سلام أكّد الجهود الدبلوماسيّة لوقف الحرب وشكر الدول التي أرسلت مساعدات إغاثيّة

- سلام طلب من وزير الخارجيّة استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانيّة بعدما صدر عن الحرس الثوريّ حول عمليّة بالتعاون مع حزب الله- توجّهت بنداءَين إلى الإعلاميين منبّهًا من الفتنة واللجوء الوحدة المتخصصة في وزارة الإعلام لمكافحة الأخبار المضللة

- الرئيس سلام أشار إلى ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ من تحريض على النازحين وعلى القتل وسلام واعتبر انه يقع تحت قانون العقوبات “فالحكومة ضد الفتنة”

- سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان

- إطلاق موضوع الضباط الوطنيين يضر بالمؤسسة العسكرية وهو مساس بوحدة البلد

- وزير الدفاع أشار إلى أن خبر إطلاق الضباط الوطنيين هو موضوع مريب

- القانون الجزائي هو المرجع الوحيد للمحاكمة في قضايا تمس السلم الأهلي والتهديد بالقتل وهؤلاء لا يشبهون الشعب