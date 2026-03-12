weather logo
Tayyar Article

الجيش الإسرائيلي: حزب الله كان يخطط لإطلاق 600 صاروخ الليلة الماضية لكن تم إطلاق 200 منها وتم تعطيل الباقي

  • 12 March 2026
  • 12 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in