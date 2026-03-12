طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش
-
12 March 2026
-
15 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب القاضي جان طنوس: صدور بيان باسم الضباط الوطنيين يستحضر سوابق الانقسامات العسكرية، من القوة العربية الوطنية لاحمد الخطيب عام ١٩٧٦ إلى الضباط الأحرار في مصر. الجيش قائم على وحدة القيادة وتسلسل الامرة، وأي خروج عن القوانين العسكرية لا يهدد وحدة الجيش فقط، بل وجود لبنان بحدوده المعروفة منذ ١٩٢٠.
-
Just in
-
10 :45
حزب الله :استهدفنا مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة
-
10 :37
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس تتمة
-
10 :37
وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط
-
10 :24
غارتان إسرائيليتان تستهدفان قصرنبا في البقاع
-
10 :21
الجيش اللبناني يقطع الطريق المؤدية الى بلدة قصرنبا بعد الانذار باستهداف مبنى سكني
-
10 :17
استهداف الجسر الواقع عند أطراف بلدة القنطرة ووادي الحجير
-
-
Other stories
-
-
-
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
-
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
-
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
-
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى
-
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني
-
مخاوف من مواجهة شاملة واجتياح إسرائيلي يتجاوز الليطاني
-
الجمهورية: لا تطمينات
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
-
الأخبار: حرب إسرائيلية على الأطفال: تشوّهات قاتلة وجراح مُعقّدة
-
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس
-
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة
-
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
-
وزارة الصحة: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل
-
روسيا اليوم: في أقل من ساعتين... حزب الله ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل فجر الخميس
-
الميادين: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين على شاطئ الرملة البيضاء ببيروت
-
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
-
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
-
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
-
مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
-
-
Just in
-
10 :45
حزب الله :استهدفنا مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة
-
10 :37
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس تتمة
-
10 :37
وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط
-
10 :24
غارتان إسرائيليتان تستهدفان قصرنبا في البقاع
-
10 :21
الجيش اللبناني يقطع الطريق المؤدية الى بلدة قصرنبا بعد الانذار باستهداف مبنى سكني
-
10 :17
استهداف الجسر الواقع عند أطراف بلدة القنطرة ووادي الحجير
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أمريكا قصفت مدرسة البنات بإيران بعد استخدام بيانات قديمة
-
-
-
12 March 2026
-
دراسة: التوقف عن استخدام حقن نزول الوزن يمكن أن يؤدي لاستعادة سريعة للوزن المفقود
-
-
12 March 2026
-
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس
-
-
-
12 March 2026
-
الكويت تعلن إصابة شخصين باستهداف مسيّرة “معادية” مبنى سكنيا
-
-
12 March 2026
-
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون ناشدت المجلس الدستوري قبول المراجعات الطاعنة لقانون التمديد وابطاله
-
-
-
12 March 2026
-
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
-
-
-
12 March 2026
-
وزير الرياضة الإيراني: لن نشارك في مونديال 2026
-
-
12 March 2026
-
العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية “تعرّضت لهجوم” في المياه الإقليمية
-
-
12 March 2026
-
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
-
-
-
12 March 2026
-
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
-
-
-
12 March 2026