كتب القاضي جان طنوس: صدور بيان باسم الضباط الوطنيين يستحضر سوابق الانقسامات العسكرية، من القوة العربية الوطنية لاحمد الخطيب عام ١٩٧٦ إلى الضباط الأحرار في مصر. الجيش قائم على وحدة القيادة وتسلسل الامرة، وأي خروج عن القوانين العسكرية لا يهدد وحدة الجيش فقط، بل وجود لبنان بحدوده المعروفة منذ ١٩٢٠.