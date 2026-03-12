كتب الخبير الإقتصادي والناشط السياسي حسن خليل: طوراً يدعون ان الجيش هو الوحيد المؤهل القادر على الدفاع عن لبنان، وهم يعرفون صعوبة تأمين انتقال او طعام للجندي، ناهيك عن السلاح والذخائر..

وطورا يريدون من الجيش مواجهة شعبه، ومستعدون حينها لدعمه ماديا ولوجستيا وسلاحا شرط الاستعمال في المواجهة الداخلية..



وأضاف خليل: اختار جوزيف عون عاقلا اسمه رودولف هيكل. واحسن الاختيار.. يرفض ان يدير قيادة جيش في مواجهة اهله، لانه يعرف ان الجيش الموحد، سيصبح حينها نسخة اخرى من مجتمع ممزق من طوائف ومذاهب مقيتة ومريضة.

تقوقعوا على هيكل.. من الخارج ومن الداخل.. "انسى الحدود. انسحب. مهمتك فقط مواجهة شعبك.. "والباقي علينا"..

ماذا عن تفكك الجيش؟ . لا جواب. عليك ان تنفذ الاوامر.. ورودولف هيكل يبلع ريقه ويلعن ظرفه في داخله.. ويعصر الالم في قلبه على مؤسسته..

وما زال يعاند ويحاول.. لانه يعرف النتيجة مسبقا..



هذا هو واقع الجيش بملخص، سيفهمه فقط العقلاء.. لا أمل من الاغبياء او الانتهازيين..

واليوم صدر بيان غير موقع من "الضباط الوطنيين" يذكر بمرحلة احمد الخطيب..



اما من وطنيين في وطني؟

اما من عقلاء يعرفون اللعبة الداخلية ولعبة الامم؟

اما من زعماء لمرة فقط يخرجون من مصالحهم ويعرفون ان كل ثرواتهم ستتبخر كما تبخرت ثروات رؤساء دول قبلهم، كانوا اقوى منهم اضعاف مضاعفة، وان الوطن عزيز وغالي؟



وختم خليل: يجب بشق الانفس ان نحافظ على هذه المؤسسة. يكفي انها بكل واقعها، هي موحدة وضامنة للسلم الاهلي.. وضمانة هذا المؤسسة الضامنة الموحدة الحاضنة هي وجود قيادة وضباط وافراد وطنيين..

ارفعوا ايديكم عن الجيش اللبناني..



١٢ آذار ٢٠٢٦

حسن أحمد خليل