

كتب النائب السابق فارس سعيد:

‏في تاريخ الجيش

١-اصطدم مع الفدائيين في بئر السلاسل ١٩٦٩ انتهى مع اتفاق القاهرة

٢-اصطدمت الشعبة الثانية مع الفدائيين في الكحالة لم تنجح في استعادة صداقة اميركا

٣-اصطدم مع منظمة التحرير ١٩٧٣ ادى الىً اقفال الحدود مع سوريا

نجح فقط في البارد بفضل الالتفاف الوطني حوله

اليوم مطلوب