فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
12 March 2026
23 mins ago
source: tayyar.org
كتب النائب السابق فارس سعيد:
في تاريخ الجيش
١-اصطدم مع الفدائيين في بئر السلاسل ١٩٦٩ انتهى مع اتفاق القاهرة
٢-اصطدمت الشعبة الثانية مع الفدائيين في الكحالة لم تنجح في استعادة صداقة اميركا
٣-اصطدم مع منظمة التحرير ١٩٧٣ ادى الىً اقفال الحدود مع سوريا
نجح فقط في البارد بفضل الالتفاف الوطني حوله
اليوم مطلوب
10 :45
حزب الله :استهدفنا مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة
10 :37
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان بلدة دورس تتمة
10 :37
وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط
10 :24
غارتان إسرائيليتان تستهدفان قصرنبا في البقاع
10 :21
الجيش اللبناني يقطع الطريق المؤدية الى بلدة قصرنبا بعد الانذار باستهداف مبنى سكني
10 :17
استهداف الجسر الواقع عند أطراف بلدة القنطرة ووادي الحجير
-
