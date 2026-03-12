الجمهورية: لا تطمينات
12 March 2026
20 secs ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وفق معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنّ الاتصالات التي جرت على أكثر من مستوى رسمي، مع العواصم الكبرى، إضافة إلى التواصل المباشر مع بعض السفراء، لم تلمس أي رغبة في الدخول على خط التهدئة في الوقت الحاضر، بل لم تبدَ للجانب اللبناني أي تطمينات، ما خلا تكرار عناوين عامة حول دعم لبنان واستقراره، وقرارات الحكومة التي اتخذتها في موضوع حصر السلاح، ولاسيما القرار الأخير بحظر الجناح العسكري لـ«حزب الله»، بالتوازي مع التشديد على اولوية ردع «حزب الله» ونزع سلاحه الذي تسبّب بالعدوان».
07 :52
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي رفع عدد مواقعه جنوبي لبنان من 5 إلى 18
07 :49
كم بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران؟ تتمة
07 :43
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: مقربون من نتنياهو يضغطون لتعزيز وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان
07 :28
الجيش الإسرائيلي: نفّذنا سلسلة غارات خلال الليل استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في لبنان بينها مبانٍ في الضاحية الجنوبية
07 :17
وكالة "مهر" الإيرانية: هجوم أميركي إسرائيلي جديد فجر اليوم على المنطقة الصناعية في مدينة رباط كريم جنوب طهران
07 :12
التحكم المروري: 5 حوادث وقتيلان و5 جرحى في الـ 24 ساعة الماضية
عناوين الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
الأخبار: حرب إسرائيلية على الأطفال: تشوّهات قاتلة وجراح مُعقّدة
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
وزارة الصحة: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل
روسيا اليوم: في أقل من ساعتين... حزب الله ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل فجر الخميس
الميادين: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين على شاطئ الرملة البيضاء ببيروت
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
لقاء موسع غدا لكوادر التيار الوطني وكلمة لباسيل
أبو زيد: مشاركة قائد الجيش في وداع الأب الراعي رسالة طمأنينة
هيئة البترون في التيار: صُعقنا بكلام مجد بطرس حرب لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية
اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون.. وهذا ما جرى التداول به
"حزب الله": استهداف مستوطنات ضمن نطاق 5 كلم من الحدود بعشرات الصواريخ ضمن عمليات "العصف المأكول"
"الحزب" يعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول!
