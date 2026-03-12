أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
12 March 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
قال محللون اسرائيليون بينهم قادة عسكريون وأمنيون سابقون على قنوات التلفزة العبرية إن استمرار إطلاق الصواريخ بالكثافة التي ظهرت «يعني أن تهديد حزب الله للجليل لم يُرفع بعد»، وربما يكون قد أصبح أكثر شدة وقوة، وقالوا “إذا كانت بلدات الشمال ما زالت تتعرّض للصواريخ بكثافة، فهل تحقق فعلاً الوعد بإزالة التهديد عنها؟ واسترجع المحللون ما قاله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن العمليات العسكرية «غيّرت ميزان القوى في الشمال» وإن حزب الله «لم يعد يشكل التهديد الذي كان يمثله لبلدات الجليل». واسترجعوا كلام رئيس الأركان إيال زامير الذي سبق وقال إن الجيش «قلّص بشكل كبير قدرة حزب الله على تهديد الجبهة الشمالية». ويتساءل المحللون عن مدى الثقة بأن يؤدي التورّط في عملية برية كبرى في جنوب لبنان إلى تخفيض المخاطر أو إلى رفع مستواها مع ما تظهره المواجهات التي جرت في أيام سابقة على الخط الحدودي.
كواليس
يرى عدد من الخبراء الغربيين أن النقاش حول مضيق هرمز لا يتعلق بالسيطرة على المياه بقدر ما يتعلق بإمكانية تأمين مرور الناقلات. فقد كتب الخبير الاستراتيجي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنتوني كوردسمان أن «إيران لا تحتاج إلى السيطرة على المضيق لإغلاقه؛ يكفي أن تجعل المرور فيه خطراً بما يكفي لإجبار السفن على التوقف». وفي الاتجاه نفسه يقول خبير الأمن البحري في معهد واشنطن مايكل نايتس إن «الطائرات المسيّرة والألغام والصواريخ الساحلية كافية لتهديد حركة الشحن حتى لو سيطرت البحرية الأميركية على البحر». كما يشير تحليل لمركز RAND إلى أن «القوة الأميركية تستطيع إبقاء المضيق مفتوحاً نظرياً لكنها لا تستطيع منع كل هجوم على السفن». وفي ضوء هذه التقديرات يرى محللون أن الوقائع الميدانية تضعف الوعود الأميركية بتأمين العبور الكامل، لأن حماية كل ناقلة في ممر ضيق ومزدحم تبدو مهمة شبه مستحيلة. ولذلك تبدو معادلة هرمز بسيطة: إذا شعرت الناقلات بالخطر فإنها لن تعبر، وعندها يتحقق عملياً ما تحذر منه إيران حتى من دون السيطرة على المضيق. وهذا ما يمنح تهديدات إيران درجة من الجدية والمصداقية.
اللواء: أسرار
غمز
فوجئت أوساط لبنانية «بعقم» التجاوب الأميركي مع مناشدات لبنان للتوسط في مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب..
لغز
تتحدث مصادر أمنية عن أن عدداً من الشهداء في الإنزال ما قبل الأخير في السلسلة الشرقية كانوا ضحية نيران صديقة!
همس
تعمِّم دول إقليمية ذات تأثير على دبلوماسيِّيها ووسائل التواصل لديها تحديثات للتصور الذي يمكن أن يتحكم بمهل الحرب الجارية..
نداء الوطن: أسرار
كشف أحد زوار عين التينة أن الرئيس برّي أكثر المرتاحين اليوم وهو لن يصدر أي موقف بانتظار أن تنجلي غيوم المعركة فإذا ربح "حزب الله" يقول: لم أخن "الحزب" رغم كل الضغوط أما في حال خسر فيقول: لم أدعم "الحزب" رغم كل الضغوط.
لا تخفي دوائر عدة في واشنطن استغرابها من إقدام أكثرية نيابية على التمديد لنصف ولاية وتقول إن هذا التمديد في النهاية يصب في مصلحة "حزب الله".
جدل بعدما دأبت بعض الجمعيات الخيرية التي تقدّم مساعدات للنازحين إلى المدراس على تصوير المواطنين أثناء تسلّمهم هذه المساعدات في مشهد يعتبره كثيرون مُهينًا لكرامة الناس ويظهِر المحتاج وكأنه جزء من حملة دعائية لا أكثر.
Just in
07 :52
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي رفع عدد مواقعه جنوبي لبنان من 5 إلى 18
07 :49
كم بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران؟ تتمة
07 :43
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: مقربون من نتنياهو يضغطون لتعزيز وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان
07 :28
الجيش الإسرائيلي: نفّذنا سلسلة غارات خلال الليل استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في لبنان بينها مبانٍ في الضاحية الجنوبية
07 :17
وكالة "مهر" الإيرانية: هجوم أميركي إسرائيلي جديد فجر اليوم على المنطقة الصناعية في مدينة رباط كريم جنوب طهران
07 :12
التحكم المروري: 5 حوادث وقتيلان و5 جرحى في الـ 24 ساعة الماضية
الأخبار: حرب إسرائيلية على الأطفال: تشوّهات قاتلة وجراح مُعقّدة
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
وزارة الصحة: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل
روسيا اليوم: في أقل من ساعتين... حزب الله ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل فجر الخميس
الميادين: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين على شاطئ الرملة البيضاء ببيروت
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
لقاء موسع غدا لكوادر التيار الوطني وكلمة لباسيل
أبو زيد: مشاركة قائد الجيش في وداع الأب الراعي رسالة طمأنينة
هيئة البترون في التيار: صُعقنا بكلام مجد بطرس حرب لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية
اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون.. وهذا ما جرى التداول به
"حزب الله": استهداف مستوطنات ضمن نطاق 5 كلم من الحدود بعشرات الصواريخ ضمن عمليات "العصف المأكول"
"الحزب" يعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول!
رسالة من عناصر "الحزب" إلى قاسم!
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد وتستهدف بيروت وترامب يواصل إعلان الإنتصار... العماد هيكل في القليعة ومرجعيون محذّراً من التجني على الجيش
كم بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران؟
12 March 2026
الجمهورية: لا تطمينات
12 March 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 12 آذار 2026
12 March 2026
دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى
12 March 2026
الأخبار: حرب إسرائيلية على الأطفال: تشوّهات قاتلة وجراح مُعقّدة
12 March 2026
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس
12 March 2026
تذبذب عوائد سندات اليورو وسط ترقب المستثمرين تقلبات أسعار النفط
12 March 2026
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة
12 March 2026
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
12 March 2026
وزارة الصحة: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل
12 March 2026