Tayyar Article

لبنان: المقاومة الإسلامية: استهدفنا مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية من الصواريخ النوعيّة

  • 12 March 2026
  • 29 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

