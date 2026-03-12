الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
12 March 2026
29 secs ago
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: دبي:أعلنت حكومة دبي، فجر الخميس، السيطرة على حريق محدود في مبنى بمنطقة «كريك هاربور»، بعد سقوط طائرة مسيّرة عليه.
وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، أن الجهات المعنية سيطرت على الحادث بشكل كامل مع ضمان سلامة جميع السكان، مؤكداً عدم تسجيل أية إصابات.
كانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت في وقت سابق، فجر الخميس، إن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.
وأوضحت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والجوّالة.
Just in
06 :13
الشرق الأوسط السعودية: «سترايكر» الأميركية للمعدات الطبية تتعرض لهجوم إلكتروني يوقف شبكاتها العالمية (الشرق الأوسط)
06 :08
لبنان: المقاومة الإسلامية: استهدفنا مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
06 :04
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس (الأخبار) تتمة
05 :56
لا صحة لما يتداول عن إطفاء إنارة مطار بيروت والمطار يعمل بشكل طبيعي
05 :37
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة (روسيا اليوم) تتمة
05 :25
البحرين: العدوان الإيراني يستهدف خزانات وقود بمنشأة في المحرق
Other stories
وزارة الصحة: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل
روسيا اليوم: في أقل من ساعتين... حزب الله ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل فجر الخميس
الميادين: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين على شاطئ الرملة البيضاء ببيروت
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
لقاء موسع غدا لكوادر التيار الوطني وكلمة لباسيل
أبو زيد: مشاركة قائد الجيش في وداع الأب الراعي رسالة طمأنينة
هيئة البترون في التيار: صُعقنا بكلام مجد بطرس حرب لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية
اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون.. وهذا ما جرى التداول به
"حزب الله": استهداف مستوطنات ضمن نطاق 5 كلم من الحدود بعشرات الصواريخ ضمن عمليات "العصف المأكول"
"الحزب" يعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول!
رسالة من عناصر "الحزب" إلى قاسم!
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد وتستهدف بيروت وترامب يواصل إعلان الإنتصار... العماد هيكل في القليعة ومرجعيون محذّراً من التجني على الجيش
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان على لبنان... الصحّة تنشر الأرقام!
وحدة إدارة مخاطر الكوارث تنشر تقريرها اليومي
حجّار يشارك في مراسم وداع الشهيد الأب بيار الراعي
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
