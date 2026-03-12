روسيا اليوم: أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الخميس، عن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد الجيش الإسرائيلي، مستخدما الصواريخ والطائرات المسيّرة.



وقال "حزب الله" في بياناته، إنه "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وضمن سلسلة عمليات العصف المأكول":



- في إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لمستوطنة نهاريا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10، المستوطنة بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:30، قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكرية تحوي معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظلّيين) بصلية من الصواريخ النوعية.



- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:30، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.



- في إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لمستوطنة نهاريا، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:45 للمرة الثانية، بصلية صاروخية وسرب من المسيّرات الانقضاضية.



- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15، ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.



- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15، تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعية.