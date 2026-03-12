الميادين: عدد من الشهداء والجرحى باعتداء إسرائيلي استهدف مواطنين على شاطئ الرملة البيضاء في العاصمة بيروت، واعتداءات إسرائيلية على منطقة عرمون في جبل لبنان.



أفاد مراسل الميادين، فجر الخميس، باعتداء الاحتلال الإسرائيلي استهدف نازحين في خيامهم على شاطئ الرملة البيضاء في العاصمة بيروت.



وأشار المراسل في حصيلة أولية، إلى ارتقاء 8 شهداء في هذا الاعتداء، فضلاً عن وقوع عدد من الإصابات.



من جهته، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أعلن أنّ غارة العدو، أدّت في حصيلة أولية إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 21 بجروح.



وفي جبل لبنان، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على شقق سكنية في منطقة عرمون، بـ 3 غارات جوية متتالية، بحسب مراسلنا.





