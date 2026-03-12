الميادين: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين على شاطئ الرملة البيضاء ببيروت
12 March 2026
31 secs ago
source: الميادين
الميادين: عدد من الشهداء والجرحى باعتداء إسرائيلي استهدف مواطنين على شاطئ الرملة البيضاء في العاصمة بيروت، واعتداءات إسرائيلية على منطقة عرمون في جبل لبنان.
أفاد مراسل الميادين، فجر الخميس، باعتداء الاحتلال الإسرائيلي استهدف نازحين في خيامهم على شاطئ الرملة البيضاء في العاصمة بيروت.
وأشار المراسل في حصيلة أولية، إلى ارتقاء 8 شهداء في هذا الاعتداء، فضلاً عن وقوع عدد من الإصابات.
من جهته، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أعلن أنّ غارة العدو، أدّت في حصيلة أولية إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة 21 بجروح.
وفي جبل لبنان، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على شقق سكنية في منطقة عرمون، بـ 3 غارات جوية متتالية، بحسب مراسلنا.
06 :13
الشرق الأوسط السعودية: «سترايكر» الأميركية للمعدات الطبية تتعرض لهجوم إلكتروني يوقف شبكاتها العالمية (الشرق الأوسط)
06 :08
لبنان: المقاومة الإسلامية: استهدفنا مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
06 :04
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس (الأخبار) تتمة
05 :56
لا صحة لما يتداول عن إطفاء إنارة مطار بيروت والمطار يعمل بشكل طبيعي
05 :37
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة (روسيا اليوم) تتمة
05 :28
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي (الشرق الأوسط) تتمة
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي
حزب الله أعلن استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ وقاعدة عين زيتيم بصليات من الصواريخ
لقاء موسع غدا لكوادر التيار الوطني وكلمة لباسيل
أبو زيد: مشاركة قائد الجيش في وداع الأب الراعي رسالة طمأنينة
هيئة البترون في التيار: صُعقنا بكلام مجد بطرس حرب لما تضمّنه من سخرية واستخفاف بالمؤسسة العسكرية
اتصال ثلاثي بين عون والشرع وماكرون.. وهذا ما جرى التداول به
"حزب الله": استهداف مستوطنات ضمن نطاق 5 كلم من الحدود بعشرات الصواريخ ضمن عمليات "العصف المأكول"
"الحزب" يعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول!
رسالة من عناصر "الحزب" إلى قاسم!
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد وتستهدف بيروت وترامب يواصل إعلان الإنتصار... العماد هيكل في القليعة ومرجعيون محذّراً من التجني على الجيش
ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان على لبنان... الصحّة تنشر الأرقام!
وحدة إدارة مخاطر الكوارث تنشر تقريرها اليومي
حجّار يشارك في مراسم وداع الشهيد الأب بيار الراعي
قائد الجيش اللبناني من الجنوب: حملات التجني لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
بالصور: مارون جال مع إخوة الصليب المقدس على مراكز الإيواء بالبقاع الغربي
الأخبار: «الضباط الوطنيون»: حذار وضع الجيش في وجه الناس
-
12 March 2026
تذبذب عوائد سندات اليورو وسط ترقب المستثمرين تقلبات أسعار النفط
12 March 2026
"القناة 14" العبرية: حزب الله تعلم من أخطاء المعركة السابقة وانتقل من الدفاع للهجوم... وينفذ ضربات استباقية بقوة نارية هائلة
12 March 2026
الشرق الاوسط السعودية: حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي
12 March 2026
وزارة الصحة: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل
12 March 2026
روسيا اليوم: في أقل من ساعتين... حزب الله ينفذ 6 عمليات نوعية ضد إسرائيل فجر الخميس
12 March 2026
روسيا اليوم: قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء وسط بيروت
12 March 2026
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تقصف 10 أهداف استراتيجية لحزب الله في بيروت
12 March 2026
متى تكون الحمى طبيعية؟
12 March 2026
حرس الثورة الإيراني يعلن عن عملية مشتركة مع المقاومة في لبنان: استهدفنا 50 موقعاً في الأراضي المحتلة
12 March 2026