روسيا اليوم: أفاد مراسلنا في لبنان بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الخميس، منطقة الرملة البيضاء وسط العاصمة بيروت.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني قوله: "مقتل 6 على الأقل في هجوم على طريق البحر في الرملة البيضاء ببيروت".

