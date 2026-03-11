صدر عن "التيار الوطني الحر" البيان الآتي: "بعد تأجيل أعمال مؤتمره السنوي نظراً للظروف الإستثنائية، يعقدُ التيار الوطني الحر في حضور أعضاء المجلس السياسي وكوادر التيار غداً الخميس، لقاءً موسعاً للمجلس الوطني يتخلله نقاش تنظيمي وسياسي تحضيراً للمؤتمر، تتم فيه تلاوة الورقة السياسية الساعة 6h15، تليها كلمة لرئيس التيار النائب جبران باسيل تنقل مباشرة عبر هواء otv عند الساعة 7h15 مساء.



