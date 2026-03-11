صدر عن رئاسة الجمهورية ما يلي: "تم مساء اليوم اتصال ثلاثي بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس السوري احمد الشرع والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تشاور خلاله الرؤساء الثلاثة في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء المستجدات الامنية المتسارعة. وقيّم الرؤساء عون والشرع وماكرون ما يجري من تصعيد امني واتفقوا على ابقاء التواصل في ما بينهم لمتابعة التطورات ."