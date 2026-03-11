بين ظاهر الحرب وأهدافها علاقة عضوية. فإذا كانت الأهداف الأميركية والإسرائيلية لم تتحقق بعد، من الطبيعي أن نشهد مزيداً من التصعيد والضراوة لا بل توقع استطالة الحرب لأسابيع وربما أكثر. لكن إذا صدقنا دونالد ترامب في إعلانه المتجدد للإنتصار على إيران وتدمير بحريتها وسلاح طيرانها ودفاعها الجوي، فإننا قد نكون أمام تمهيد للنزول عن الشجرة الأميركية. لكن إذا افترضنا ذلك، فماذا عن لبنان وحزب الله حيث تزداد العدوانية الإسرائيلية شراسةً بما فيها تهجير قرى حدودية واستهداف عمق بيروت وصولاً إلى البقاع؟

في جواب ترامب على بعض الأسئلة أيضاً، ما يزيد من القلق لبنانياً، كونه أكد العمل ملف لبنان و"التخلص" من حزب الله. في هذه الحال وكون "الحزب" ما زال يتحرك ويطلق الصواريخ على إسرائيل والدبابات جنوباً، فإننا قد نكون أمام استطالة أمد الحرب إلى أجلٍ غير معروف.



في هذا الوقت، تحرك مجلس الأمن وعقد جلسة مناقشة عبّر فيها ممثلو الدول الأعضاء عن مواقفهم المعروفة.

أما لبنانياً، وفيما يرتفع منسوب التحريض والتخوين وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الإجتماعي، فقد وجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أكثر من رسالة رمزية مؤكدة على المبادئ الوطنية اللبنانية.

واختار هيكل المشاركة في عزاء الأب بيار الراعي في القليعة، ومنها توجّه إلى ثكنة مرجعيون حيث حذّر من مخاطر التجني على المؤسسة العسكرية، مؤكداً على بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها. وشدد على أنّ الجيش هو الحل لخلاص لبنان، وضمانة وحدته، مشيراً إلى أنّ حملات التجنّي لن تثني المؤسسة عن أداء واجبها.



وفيما استهدفت الغارات شقة في قلب بيروت في عائشة بكار وتواصلت على الضاحية الجنوبية وقرى الجنوب والبقاع، تصاعدت عمليات المساعدات الدولية للإغاثة، إذ أعلنت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، وصول اول طائرة مساعدات من الاتحاد الاوروبي وتتضمن مساعدات للاطفال وأدوية، وكذلك وصول دفعة من الأردن والخميس من فرنسا. هذا وقد تابع الرئيس جوزاف عون أوضاع النازحين مع رئيس مجلس الجنوب وشكر للعاهل الأردني ارساله قافلة الإغاثة.

وفي يوميات الحرب الإقليمية، حذّرت إيران من أنها ستستهدف المصارف الأميركية في دول المنطقة رداً على استهداف أحد مصارفها، معلنة على لسان رئيس الأركان أن المبادرة في الخليج هي في يدها. في المقابل ومفيما استمر استهدف إسرائيل بالصواريخ الإيرانية، مقلت ال cnn عن مصدرين إسرائيليين مطلعين الإستعداد لاحتمال توسع كبير في الهجمات من إيران وحزب الله.

