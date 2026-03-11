ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان على لبنان... الصحّة تنشر الأرقام!
-
11 March 2026
-
5 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، واشار التقرير الى ان "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 11 آذار بلغ 634 شهيداً، وبلغ عدد الجرحى 1586 جريحاً. في يوم 11 آذار عدد الشهداء 64، وعدد الجرحى 142".
في التقرير أيضا توزيع للعدد الإجمالي للشهداء والجرحى بحسب العمر والجنس مع خانة خاصة بالجهات الاسعافية والقطاع الصحي.
-
Just in
-
19 :27
غارة إستهدفت بلدة البرج الشمالي قضاء صور
-
19 :22
نائب رئيس الحكومة اللبنانية للجزيرة: لم يجب أحد حتى الآن على مقترحات رئيس الجمهورية في شأن الأوضاع في لبنان
-
19 :15
وسائل إعلام إيرانية: الرئيس الإيراني أبلغ سلطان عُمان بأنه سيتم التحقيق في حادثة ميناء صلالة
-
19 :01
الجديد: غارة تستهدف بلدة الكفور في النبطية
-
18 :57
ترامب: نحب لبنان ونحب الشعب اللبناني
-
18 :56
وحدة إدارة مخاطر الكوارث تنشر تقريرها اليومي تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
وحدة إدارة مخاطر الكوارث تنشر تقريرها اليومي
-
حجّار يشارك في مراسم وداع الشهيد الأب بيار الراعي
-
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
-
قائد الجيش اللبناني من الجنوب: حملات التجني لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها
-
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
-
بالصور: مارون جال مع إخوة الصليب المقدس على مراكز الإيواء بالبقاع الغربي
-
بيانٌ من "المالية"... ماذا جاء فيه؟
-
بو جودة يهاجم أفواه التخوين والمحرضين
-
أدرعي في تحذير جديد: "عليكم إخلاء بيوتكم فوراً"!
-
جرادي: أهل القليعة ليسوا من رفض مشاركتي بالتشييع!
-
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء
-
تكتل "لبنان القوي" يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد لمجلس النواب
-
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"!
-
إسرائيل: بدأنا شنّ هجمات في إيران وبيروت!
-
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية
-
هل تعطي سوريا إحداثيات عن مواقع الصواريخ في البقاع؟
-
تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان...
-
بالفيديو: صاروخ لم ينفجر في عائشة بكار
-
الصليب الأحمر اللبناني نعى المسعف يوسف عساف...
-
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين
-
-
Just in
-
19 :27
غارة إستهدفت بلدة البرج الشمالي قضاء صور
-
19 :22
نائب رئيس الحكومة اللبنانية للجزيرة: لم يجب أحد حتى الآن على مقترحات رئيس الجمهورية في شأن الأوضاع في لبنان
-
19 :15
وسائل إعلام إيرانية: الرئيس الإيراني أبلغ سلطان عُمان بأنه سيتم التحقيق في حادثة ميناء صلالة
-
19 :01
الجديد: غارة تستهدف بلدة الكفور في النبطية
-
18 :57
ترامب: نحب لبنان ونحب الشعب اللبناني
-
18 :56
وحدة إدارة مخاطر الكوارث تنشر تقريرها اليومي تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
وحدة إدارة مخاطر الكوارث تنشر تقريرها اليومي
-
-
-
11 March 2026
-
ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز
-
-
-
11 March 2026
-
حجّار يشارك في مراسم وداع الشهيد الأب بيار الراعي
-
-
-
11 March 2026
-
بالفيديو - دبابات اسرائيلية تتوغل في الجنوب
-
-
11 March 2026
-
ظهر في مقطع فيديو "للحزب"... من هو الجندي الإسرائيلي المصاب؟
-
-
-
11 March 2026
-
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
-
-
-
11 March 2026
-
قائد الجيش اللبناني من الجنوب: حملات التجني لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها
-
-
-
11 March 2026
-
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران
-
-
-
11 March 2026
-
اعتقال مواطن روسي خطط لهجمات مسيرات على طائرات عسكرية
-
-
-
11 March 2026
-
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
-
-
-
11 March 2026