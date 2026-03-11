Tayyar Article
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لن أحدد جدولا زمنيا لكن عندما أقرر انتهاء الحرب فستنتهي حينها
11 March 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
Just in
18 :01
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد في لقائه وزير خارجية ألمانيا إدانة هجمات إيران على قطر
17 :55
بحاجة إلى 5 وحدات دم من فئة AB+ اليوم الأربعاء وغدا الخميس صباحا في بنك الدم قرب الصليب الاحمر زحلة. للتبرّع: 03699272
17 :42
غارة جديدة تستهدف بلدة تول
17 :36
الرئيس الفرنسي: من الواضح أن هناك حاجة لتحديد الأهداف العسكرية والسياسية للحرب في إيران
17 :28
بالفيديو - دبابات اسرائيلية تتوغل في الجنوب تتمة
17 :23
استهداف خزانات وقود في ميناء صلالة - عمان
Other stories
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
قائد الجيش اللبناني من الجنوب: حملات التجني لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
بالصور: مارون جال مع إخوة الصليب المقدس على مراكز الإيواء بالبقاع الغربي
بيانٌ من "المالية"... ماذا جاء فيه؟
بو جودة يهاجم أفواه التخوين والمحرضين
أدرعي في تحذير جديد: "عليكم إخلاء بيوتكم فوراً"!
جرادي: أهل القليعة ليسوا من رفض مشاركتي بالتشييع!
بالفيديو: إشكال في القليعة بسبب حضور النائب الياس جرادي لتقديم واجب العزاء
تكتل "لبنان القوي" يتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد لمجلس النواب
نائبٌ يكشف: "جمعيّة توزّع وجبات ﻃعام ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻸﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ مراﻛز النازحين"!
إسرائيل: بدأنا شنّ هجمات في إيران وبيروت!
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية
هل تعطي سوريا إحداثيات عن مواقع الصواريخ في البقاع؟
تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان...
بالفيديو: صاروخ لم ينفجر في عائشة بكار
الصليب الأحمر اللبناني نعى المسعف يوسف عساف...
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين
أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"!
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت!
بالفيديو - دبابات اسرائيلية تتوغل في الجنوب
11 March 2026
ظهر في مقطع فيديو "للحزب"... من هو الجندي الإسرائيلي المصاب؟
11 March 2026
انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية!
11 March 2026
قائد الجيش اللبناني من الجنوب: حملات التجني لن تثني المؤسسة العسكرية عن أداء واجبها
11 March 2026
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران
11 March 2026
اعتقال مواطن روسي خطط لهجمات مسيرات على طائرات عسكرية
11 March 2026
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
11 March 2026
"المطر الأسود" في طهران.. ظاهرة صحية خطيرة
11 March 2026
سيميوني يحذر لاعبي أتلتيكو من التراخي أمام توتنهام إياباً
11 March 2026
“إفطار برلماني” يثير جدلاً سياسياً في تونس
11 March 2026