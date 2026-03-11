Tayyar Article
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: ندين القرار المتهور لحزب الله بالانضمام إلى الهجمات الإيرانية على إسرائيل
11 March 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
16 :31
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت كونين وكفرا في بنت جبيل وكفرجوز وميفدون وشوكين ومدينة النبطية
16 :29
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران (Skynews) تتمة
16 :20
رويترز: بنك HSBC يغلق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر "لضمان سلامة العملاء والموظفين"
16 :18
وكالة الأنباء العمانية: إسقاط عدة مسيَّرات فيما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة
16 :12
وكالة الأنباء العمانية: إسقاط عدة مسيَّرات فيما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة
16 :06
ترامب لـ"أكسيوس": الحرب على إيران ستنتهي قريبًا وعندما أريد أن تنتهي فستنتهي
