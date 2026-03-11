انذار عاجل الى سكان لبنان في القرى التالية: مطرية الشومر الخرايب ارزي (صيدا) الزرارية مزرعة الواسطة مزرعة جمجم

نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة دون المساس بكم.

️حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة 1000 متر على الأقل.

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتاليه يعرّض حياته للخطر."