تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان...
-
11 March 2026
-
42 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي على منصة "اكس":
"بعد تقويم للوضع: رئيس الأركان يوجّه بتعزيز منطقة قيادة المنطقة الشمالية ونقل فريق القتال التابع للواء جولاني من قيادة المنطقة الجنوبية للعمل في منطقة قيادة المنطقة الشمالية.
أجرى رئيس الأركان الجنرال إيال زامير اليوم (الأربعاء) تقويمًا للوضع عقب التطورات المختلفة في عملية زئير الأسد بمشاركة قادة آخرين.
ووجّه رئيس الأركان بتعزيز منطقة قيادة المنطقة الشمالية ونقل فريق القتال التابع للواء جولاني من قيادة المنطقة الجنوبية للعمل في منطقة قيادة المنطقة الشمالية.
لاحقًا ووفقًا لتقويم الوضع سيتم اتخاذ قرار بشأن تعزيز القيادة بقوات إضافية.
سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية نظام الإرهاب الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".
-
Just in
-
11 :58
"رويترز": دوي انفجار كبير في مدينة دبي
-
11 :57
البابا لاوون يأسف لوفاة قس لبناني بسبب حرب إيران ويقول إنه "قريب من لبنان الذي يشهد محنة كبيرة"
-
11 :50
رويترز: دوي انفجارات في سماء الدوحة
-
11 :48
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية تتمة
-
11 :47
وثيقة سرية عن علاج للسرطان مخبأة في أميركا منذ 60 عاماً (العربية) تتمة
-
11 :46
واللا عن مصدر: أكثر من 10 كتائب من الجيش الإسرائيلي تمركزت في خط أمامي جنوبي لبنان
-
-
Other stories
-
-
-
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية
-
هل تعطي سوريا إحداثيات عن مواقع الصواريخ في البقاع؟
-
بالفيديو: صاروخ لم ينفجر في عائشة بكار
-
الصليب الأحمر اللبناني نعى المسعف يوسف عساف...
-
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين
-
أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"!
-
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت!
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
-
البستاني: مش غريب يا استاذ افخاي انك ما تكون فهمت ان جبران باسيل يدافع عن لبنان
-
بعد استهداف عائشة بكار.. بيان للجماعة الإسلامية!
-
أجهزة استخبارات أوروبية تطلب لقاء الحزب.. والسبب؟!
-
سليم عون رداً على ادرعي: وفر نصائحك، و خيّط بغير مسلّة
-
جبور رداً على ادرعي: خلّيك بالإخلاء وتوجيه النازحين.. نحنا منعرف تماماً مصلحة بلدنا!
-
الجمهورية: إسرائيل ربما تكون جدّياً في صدد التحضير لعملية برية واسعة
-
استهداف شقة في مبنى سكني في منطقة عائشة بكار... التفاصيل
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
-
الأخبار: تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
-
الأخبار: «القوات» تطالب واشنطن والرياض بسحب الثقة بالرئيس وقائد الجيش: لماذا يريد جعجع إسقاط عون وهيكل؟
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تستعد لـ«معركة طويلة» في لبنان
-
-
Just in
-
11 :58
"رويترز": دوي انفجار كبير في مدينة دبي
-
11 :57
البابا لاوون يأسف لوفاة قس لبناني بسبب حرب إيران ويقول إنه "قريب من لبنان الذي يشهد محنة كبيرة"
-
11 :50
رويترز: دوي انفجارات في سماء الدوحة
-
11 :48
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية تتمة
-
11 :47
وثيقة سرية عن علاج للسرطان مخبأة في أميركا منذ 60 عاماً (العربية) تتمة
-
11 :46
واللا عن مصدر: أكثر من 10 كتائب من الجيش الإسرائيلي تمركزت في خط أمامي جنوبي لبنان
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إدارة ترمب: كلفة أول يومين للحرب على إيران 5.6 مليار دولار
-
-
-
11 March 2026
-
العماد هيكل يتّجه إلى القليعة لتقديم واجب العزاء باستشهاد كاهن الرعية
-
-
-
11 March 2026
-
وثيقة سرية عن علاج للسرطان مخبأة في أميركا منذ 60 عاماً
-
-
11 March 2026
-
السعودية تعلن تدمير مسيّرتين كانتا متجهتين لحقل شيبة النفطي
-
-
11 March 2026
-
هل تعطي سوريا إحداثيات عن مواقع الصواريخ في البقاع؟
-
-
-
11 March 2026
-
إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم
-
-
11 March 2026
-
كندا.. إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو ولا أنباء عن إصابات
-
-
-
11 March 2026
-
حرب إيران.. هل تشكل متنفساً للنفط الروسي؟
-
-
11 March 2026
-
إنذار صاروخي يدفع فاديفول لمغادرة طائرته بمطار بن غوريون والاحتماء في مكان آمن
-
-
11 March 2026
-
بالفيديو: صاروخ لم ينفجر في عائشة بكار
-
-
-
11 March 2026