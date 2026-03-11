سقط 3 شهداء في الغارة التي نفذتها مسيّرة معادية صباحا، على سيارة رباعية الدفع في منطقة صف الهوا في بنت جبيل.

كما نفذّت مسيّرة معادية غارة على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، ما ادى الى جرح سوريين اصابة احدهما خطرة، وقد تم نقلهما الى مستشفى تبنين الحكومي.

وفي بلدة تبنين، استهدفت مسيّرة فجرا المبنى السفلي من سنتر غطيمي الجديد، وافيد عن وقوع عدد من الجرحى.