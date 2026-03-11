Tayyar Article
وزيرة الشؤون الاجتماعية من قصر بعبدا:
11 March 2026
10 :25
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين تتمة
10 :21
أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"! تتمة
10 :13
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت! تتمة
10 :08
صفّارات الإنذار تدوّي مجدّدًا في العاصمة الأردنيّة ومناطق مختلفة
09 :58
حصيلة أوليّة للغارات على البقاع: سقوط 10 شهداء و5 جرحى في تمنين و5 جرحى في علي النهري حالة بعضهم خطرة
09 :51
النائب سيزار أبي خليل للـLBCI:
- تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لأن مصادرة الوكالة الشعبية تشكّل خرقاً للدستور كما فعلنا عامي 2013 و2014 وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق حينها إذ إن الشرعية الاستثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الاستثنائي ولا يمكن تمديدها لسنتين
- طلبنا وقف تنفيذ القانون وإبطاله بالكامل فالبعض يتلطّى بالظرف الاستثنائي لمصادرة الوكالة الشعبية ونأمل أن يبتّ المجلس الدستوري بالطعن لإعادة إنتاج السلطة على أسس صحيحة
بالصورة: الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي بالتمديد سنتين
-
11 March 2026
سوق العملات في حالة ترقب شديد مع تأثير حرب إيران على المعنويات
-
11 March 2026
أدرعي: "إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان... انتقلوا إلى شمال نهر الليطاني"!
-
11 March 2026
3 شهداء في بنت جبيل وجريحان في برعشيت!
-
11 March 2026
بعد أنباء إصابته… نجل بزشكيان يكشف ما جرى مع مجتبى خامنئي
-
11 March 2026
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
-
11 March 2026
البستاني: مش غريب يا استاذ افخاي انك ما تكون فهمت ان جبران باسيل يدافع عن لبنان
-
11 March 2026
بعد استهداف عائشة بكار.. بيان للجماعة الإسلامية!
-
11 March 2026
أجهزة استخبارات أوروبية تطلب لقاء الحزب.. والسبب؟!
-
11 March 2026
سليم عون رداً على ادرعي: وفر نصائحك، و خيّط بغير مسلّة
-
11 March 2026