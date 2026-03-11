

الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره بإخلاء حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت تمهيدا لقصفهما

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً جديداً إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيما في منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة، داعياً إلى إخلاء مناطق محددة قبل تنفيذ عمليات عسكرية.



وقال أدرعي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديداً سكان حارة حريك وبرج البراجنة".



وأضاف، "متابعة للإنذارات السابقة نعود ونؤكد أن أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده في منطقة الضاحية الجنوبية".



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيعمل خلال الساعات المقبلة في منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة وداخل المجمع الواقع جنوب طريق دمشق السريع والمحدد على الخريطة".



ودعا السكان إلى "الخروج فوراً والانتقال شرقاً على طريق دمشق السريع"، مضيفاً، "حرصاً على سلامتكم عليكم المغادرة فوراً".



كما قال: "الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم، لكن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر".

