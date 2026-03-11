صدر عن الجماعة الإسلامية بياناً جاء فيه:



استغربت الجماعة الإسلامية في لبنان ما سارعت إليه بعض الوسائل الإعلامية للإعلان عن استهداف مكتب إداري لها في الغارة التي استهدفت منطقة عائشة بكار في بيروت واستشهاد عدد من كوادرها دون التحقق من المعلومات.

اننا في الجماعة الإسلامية نستنكر اولا الاستهداف الصهيوني المتكرر للأراضي اللبنانية كما ننفي استهداف أي من مكاتبنا أو كوادرنا.

ونهيب بالوسائل الإعلامية توخي الدقة، المهنية، والمسؤولية في نشر وتداول الأخبار.

