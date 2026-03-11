جبور رداً على ادرعي: خلّيك بالإخلاء وتوجيه النازحين.. نحنا منعرف تماماً مصلحة بلدنا!
11 March 2026
8 mins ago
source: tayyar.org
كتب النائب جيمي جبور عبر اكس:
والله يا استاذ أفيخاي خلّيك بالإخلاء وتوجيه النازحين لأن نحنا منعرف تماماً مصلحة بلدنا وشايفين بوضوح كيف عم تكبوا ورود عاللبنانيين والظاهر إنك متأثر ببعض أصدقاءك اللبنانيين يلي ما بيقدروا يشوفوا لبناني وطني لا مع إيران ولا مع إسرائيل وجبران باسيل مثال هؤلاء الوطنيين المزعجين بزمن المؤامرات والفتن
08 :52
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
08 :50
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي للتحذير من تسلّل طائرات مسيّرة
08 :44
رويترز: إصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف وإجلاء الطاقم
08 :43
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية تتمة
08 :41
غارة اسرائيلية تستهدف سهل تمنين مقابل اوتوستراد رياق بعلبك
08 :21
البستاني: مش غريب يا استاذ افخاي انك ما تكون فهمت ان جبران باسيل يدافع عن لبنان تتمة
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
11 March 2026
-
البستاني: مش غريب يا استاذ افخاي انك ما تكون فهمت ان جبران باسيل يدافع عن لبنان
11 March 2026
-
بعد استهداف عائشة بكار.. بيان للجماعة الإسلامية!
11 March 2026
-
أجهزة استخبارات أوروبية تطلب لقاء الحزب.. والسبب؟!
11 March 2026
-
سليم عون رداً على ادرعي: وفر نصائحك، و خيّط بغير مسلّة
11 March 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
11 March 2026
-
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته
11 March 2026
-
نشاط بدني قصير يعزّز الذاكرة
11 March 2026
-
الجمهورية: إسرائيل ربما تكون جدّياً في صدد التحضير لعملية برية واسعة
11 March 2026
-
الميادين: حرس الثورة أطلق الموجة 37 من "وعد صادق 4" الأعنف منذ بدء الحرب
11 March 2026