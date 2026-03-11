



كتب النائب جيمي جبور عبر اكس:



والله يا استاذ أفيخاي خلّيك بالإخلاء وتوجيه النازحين لأن نحنا منعرف تماماً مصلحة بلدنا وشايفين بوضوح كيف عم تكبوا ورود عاللبنانيين والظاهر إنك متأثر ببعض أصدقاءك اللبنانيين يلي ما بيقدروا يشوفوا لبناني وطني لا مع إيران ولا مع إسرائيل وجبران باسيل مثال هؤلاء الوطنيين المزعجين بزمن المؤامرات والفتن

