شن الطيران الحربي المعادي غارةً استهدفت شقة في مبنى سكني في منطقة عائشة بكار في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن "4 قتلى" إثر استهداف شقة بمنطقة عائشة بكار في بيروت تُستخدم كمكتب للجماعة الإسلامية.