البناء: خفايا وكواليس



خفايا

أعاد ظهور الزوارق الإيرانية السريعة في الخليج ومضيق هرمز إسقاط مقولة انتهاء القوة البحرية الإيرانية التي تكررت في الخطاب السياسي الأميركي. فالتقارير الصادرة عن البحرية الأميركية ومراكز الدراسات مثل RAND وCSIS وIISS تؤكد أن إيران لا تعتمد على أسطول تقليدي كبير، بل على قوة بحرية غير متكافئة قوامها 300 إلى 700 زورق قتالي سريع ضمن أسطول أوسع يضم نحو ألف إلى 1500 زورق من مختلف الفئات. وتبلغ سرعة هذه الزوارق 50 إلى 70 عقدة بحرية، وهي مزوّدة برشاشات ثقيلة وصواريخ مضادة للسفن وقاذفات صواريخ وطوربيدات خفيفة، إضافة إلى زوارق مفخّخة تقودها عناصر بشرية استشهادية. وتشير التقارير الأميركية إلى أن خطورة هذه القوة لا تكمن في قوة الزورق الفردية، بل في تكتيك الهجوم الجماعي أو “السرب” حيث تنطلق عشرات الزوارق الصغيرة بسرعة عالية من عدة اتجاهات في وقت واحد، ما قد يربك دفاعات السفن الكبيرة ويجعل مضيق هرمز بيئة شديدة الخطورة للملاحة العسكرية والتجارية.



كواليس

يرى عدد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين أن الوقائع التي ظهرت في الأسبوع الأول من عودة حزب الله إلى الاشتباك كشفت تحولاً مقلقاً في طبيعة القدرة النارية للحزب. فالمعطيات التي تداولها محللون في الإعلام الإسرائيلي تشير إلى أن الحزب نجح في الحفاظ على وتيرة إطلاق تقارب 200 صاروخ يومياً في بعض الأيام، بالتوازي مع استخدام طائرات مسيّرة هجومية ذكية وصواريخ نوعية دقيقة ومضادة للدروع. وكتب المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت رون بن يشاي أن ما يجري يدل على «قدرة حزب الله على مواصلة إطلاق رشقات كثيفة ومتزامنة رغم الضربات الجوية». ويرى خبراء إسرائيليون أن الأخطر ليس عدد الصواريخ فحسب، بل التكامل بين الصواريخ والمسيّرات في توقيت واحد، وهو ما يربك الدفاعات الجوية. كما تشير بعض التقديرات الإسرائيلية إلى أن توقيت الضربات وتنسيقها مع إيران يسبب القلق أكثر، والخلاصة أن الحرب البرية، تواجه إضافة لتعقيدات التكتيكات القتالية والثبات والروح القتالية لمقاتلي حزب الله تعقيداً إضافياً لكونها ستجري تحت كثافة نارية مركبة يصعب على “إسرائيل” احتواؤها سريعاً.













اللواء: أسرار





لغز

ارتفعت مجريات حركة السوق الرمضاني والمصرفي أضعاف ما كانت عليه، على خلفية تزامن النزوح من الحرب إلى العاصمة مع شهر رمضان الكريم..





غمز

بعد التمديد تحرَّر عدد من نواب الكتل المسيحية من سطوة رؤساء هذه الكتل، بانتظار المجريات البرلمانية بعد الحرب..





همس



لمس مرجع كبير حرص رئيس دولة أوروبية على إنهاء الوضع الخطير في لبنان، ولكن المرجع الغربي وصل إلى محاولة ميؤوس منها لوقف الحرب أو حتى تحييد المدنيين.











نداء الوطنك أسرار





يتردّد في كواليس دبلوماسية حديث مفاده أنّ مرحلة ما بعد الحرب، التي لا يبدو أنّ نهايتها قريبة، ستشهد توجهًا واضحًا لإبعاد "حزب الله" كليًا عن أي دور يتصل بملف إعادة الإعمار، على أن يُحصر كلّ ما يتعلق بإزالة آثار الحرب وإعادة البناء بالحكومة اللبنانية مباشرة.



رصدت أوساط شيعيّة مضمون الكلمة الأخيرة للنائب محمد رعد معتبرة أنها حملت رسالة اعتراض غير مباشرة على أداء الرئيس برّي في إدارة مرحلة الحرب، إذ تعمّد رعد الاستشهاد بقول للإمام السيد موسى الصدر عن ضرورة قتال إسرائيل "بالأسنان والأظافر"، من دون أن يأتي على ذكر برّي أو يشير إلى دوره في أيّ موضع من الكلمة.



علم أن الجيش اللبناني أوقف عنصرين من "حزب اللّه" ينقلان صواريخ في اليوم نفسه الذي أوقف فيه العناصر الثلاثة المسلّحين، الذين أحيلوا إلى المحكمة العسكرية وصدر حكم بتغريم كلّ واحد منهم 900 ألف ليرة، لكن اللافت أن ناقلي الصواريخ لم تجر ملاحقتهما قضائيًًا.