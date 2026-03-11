الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تستعد لـ«معركة طويلة» في لبنان
11 March 2026
6 secs ago
source: tayyar.org
الشرق الأوسط السعودية: بيروت:
تستعد إسرائيل لحرب طويلة في لبنان، وذلك عبر التقدم البطيء لقواتها داخل الأراضي اللبناني.
وبحسب تسريبات أوردتها «فاينانشال تايمز»، فإن إسرائيل تتوقع أن يستمر هجومها على لبنان مدة أطول من الصراع الجاري مع إيران.
وبعد أسبوع على بدء التوغل البري، يختبر الجيش الإسرائيلي دفاعات «حزب الله» في جنوب لبنان، حيث يتوغل على مسافات قصيرة، رغم حشوده الكبيرة على الحدود.
وبينما حقق تقدماً يناهز الكيلومتر الواحد في أطراف بلدة رب ثلاثين، فشل هجوم على بلدة الخيام.
روسيا اليوم: "الحزب" ينفذ في يوم واحد 30 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيلي
أدرعي يرد على باسيل: إسرائيل ليست المعتدية!
Bassil, desde el Parlamento: la prórroga ha superado las circunstancias excepcionales y se ha prolongado durante demasiado tiempo, por lo que puede ser recurrida ante el Consejo Constitucional
Bassil depuis le Parlement : la prolongation a dépassé les circonstances exceptionnelles pour atteindre une durée trop longue et est susceptible d'être contestée devant le Conseil constitutionnel
Bassil from the Parliament: The extension has exceeded the exceptional circumstances for a long period and is subject to appeal before the Constitutional Council
اجتماع لخلية الأزمة لمتابعة أوضاع القرى المسيحية الحدودية
السيد: " يا إبني، تُقْبُر الشحّاد والعِيشِة تبعو"…"
مكتب بري ينفي!
بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ استشهاد الخوري بيار الراعي
تمديد أطال سنواتهم لكنه انتقص من دستوريتهم (سامر الرز)
باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار: نحذر من مخاطر الإحتلال الإسرائيلي والمس بالجيش والفتنة والتدخل العسكري السوري
شو الوضع؟ الحرب الإسرائيلية تواصل التهجير جنوباً... الرئيس عون يغطي الجيش وقيادته وباسيل يحذّر من الإشارات السورية غير المطمئنة
بالفيديو - الإعلام الحربي "للحزب" ينشر... هكذا استهدفت محطة الإتصالات الفضائية الإسرائيلية!
وحدة إدارة الكوارث تنشر تقريرها اليومي... هذه هي الأعداد!
"لبنان القوي" يطعن بقرار التمديد!
تعميم صورة لقاصر مفقودة... هل تعرفون عنها شيئًا؟
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السرايا
بيان عاجل إلى سكان هذه القرى الجنوبية!
EXCLUSIVE
كواليس - نائب مرّ من أمام رعد بلا سلام ولا كلام!
توضيحٌ من بلديّة جونية: إليكم ما حصل...
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
11 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 آذار 2026
11 March 2026
الأخبار: تواضع النتائج وتعاظم الكلفة: أميركا تبحث عن المخرج
11 March 2026
واشنطن بوست: مسيّرة أصابت مركز لوجستي رئيسي للدبلوماسيين الأميركيين في العراق
11 March 2026
الأخبار: «القوات» تطالب واشنطن والرياض بسحب الثقة بالرئيس وقائد الجيش: لماذا يريد جعجع إسقاط عون وهيكل؟
11 March 2026
سكاي نيوز عربية: واشنطن تكشف عدد الأهداف التي ضربتها في إيران منذ بدء الحرب
11 March 2026
روسيا اليوم: "الحزب" ينفذ في يوم واحد 30 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيلي
11 March 2026
العلماء يؤكدون: الأسبرين ليس وسيلة مضمونة للوقاية من سرطان القولون
11 March 2026
رويترز: البحرية الأميركية تبلغ قطاع الشحن تعذّر مرافقة السفن إلى مضيق هرمز حالياً
11 March 2026
تطمينات ترامب تُبرد أسعار النفط.. فإلى أي مدى يستمر ذلك؟
11 March 2026