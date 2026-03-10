أدرعي يرد على باسيل: إسرائيل ليست المعتدية!
10 March 2026
7 mins ago
source: tayyar.org
رد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي على ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في كلمته الثلثاء لجهة تحميل إسرائيل المسؤولية الأولى عن الحرب، فكتب:
والله يا أستاذ باسيل! أحسدك على مهامك المدروسة والتي تقتصر على: أحمّل، وأستنكر، وأطالب و.. و..
أولًا، إسرائيل يا حضرة جبران ليست المعتدية. عودة بسيطة إلى الوراء تؤكد لك أن هذا الحزب٧ الشيطاني الذي تدافع عنه هو الذي اعتدى؛ بعدك شاب، لا أعتقد أنك مصاب بالألزهايمر.
ثانيًا، بغضّ النظر عن موقفك منا ومتاجرتك بعدائنا، دعني أسألك أنت الذي كنت يومًا مناضلًا ضد الاحتلال السوري الذي انتهك سيادة وطنك وسيطر على قرارك وطعن حريتك… كيف تدافع عن حزب يفعل ما يفعله بوطنك اليوم، وبحريتك وسيادتك واستقلالك؟
ثالثًا، عيب عليك أن تكون داعمًا لولاية الفقيه وأيديولوجيتها الإرهابية وحزبها الإرهابي. الفكر الإرهابي لا يليق بـ "برستيجك"
23 :47
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة
23 :39
القناة 12 العبرية: "إسرائيل" تستعد لسيناريو إنهاء ترامب الحرب بشكل مفاجئ
23 :38
الوكالة الوطنية: غارة عنيفة على انصارية قضاء صيدا
23 :35
غارة عنيفة جدا على منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية
23 :31
الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع
23 :30
وزارة الصحة: شهيد في الغارة الإسرائيلية على منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت
