رد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي على ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في كلمته الثلثاء لجهة تحميل إسرائيل المسؤولية الأولى عن الحرب، فكتب:



والله يا أستاذ باسيل! أحسدك على مهامك المدروسة والتي تقتصر على: أحمّل، وأستنكر، وأطالب و.. و..

أولًا، إسرائيل يا حضرة جبران ليست المعتدية. عودة بسيطة إلى الوراء تؤكد لك أن هذا الحزب٧ الشيطاني الذي تدافع عنه هو الذي اعتدى؛ بعدك شاب، لا أعتقد أنك مصاب بالألزهايمر.

ثانيًا، بغضّ النظر عن موقفك منا ومتاجرتك بعدائنا، دعني أسألك أنت الذي كنت يومًا مناضلًا ضد الاحتلال السوري الذي انتهك سيادة وطنك وسيطر على قرارك وطعن حريتك… كيف تدافع عن حزب يفعل ما يفعله بوطنك اليوم، وبحريتك وسيادتك واستقلالك؟

ثالثًا، عيب عليك أن تكون داعمًا لولاية الفقيه وأيديولوجيتها الإرهابية وحزبها الإرهابي. الفكر الإرهابي لا يليق بـ "برستيجك"