كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته :

" موقع أكسيوس الأميركي: “أميركا وإسرائيل ردّتا بفتور وتشكيك على طلب لبنان إجراء مفاوضات مباشرة”!

قبْلها أيضاً، رفضَت إسرائيل عدة عروض إنبطاحيّة لبنانية منذ أتفاق وقف النار وصولاً إلى جلسة الحكومة مؤخراً!

تذكّرت قَوْل المرحومة الحجّة: " يا إبني، تُقْبُر الشحّاد والعِيشِة تبعو"…"