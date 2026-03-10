السيد: " يا إبني، تُقْبُر الشحّاد والعِيشِة تبعو"…"
10 March 2026
source: tayyar.org
كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته :
" موقع أكسيوس الأميركي: “أميركا وإسرائيل ردّتا بفتور وتشكيك على طلب لبنان إجراء مفاوضات مباشرة”!
قبْلها أيضاً، رفضَت إسرائيل عدة عروض إنبطاحيّة لبنانية منذ أتفاق وقف النار وصولاً إلى جلسة الحكومة مؤخراً!
تذكّرت قَوْل المرحومة الحجّة: " يا إبني، تُقْبُر الشحّاد والعِيشِة تبعو"…"
22 :14
عراقجي:
- الهجمات علينا مغامرة خطيرة صممتها إسرائيل ويدفع تكلفتها الشعب الأمريكي
- الهدف الوحيد من الادعاء الأمريكي الكاذب تبرير العملية الخاطئة الكبرى
- القول إن إيران كانت تنوي مهاجمة أمريكا أو قواتها سواء بشكل وقائي أو كإجراء استباقي هو ادعاء كاذب
22 :13
الجيش الإيراني:
- تمكنا في عملياتنا الأخيرة من إصابة أهداف بدقة بعد تدميرنا جزءا مهما من راداراتها
- أميركا و "إسرائيل" تستغلّان الأجواء العراقية ضدّنا رغم معارضة الحكومة العراقية
22 :07
المبعوث الإيراني في الأمم المتحدة :
- إستشهاد مقتل 4 ديبلوماسيين إيرانيين في القصف الاسرائيلي على فندق في بيروت
- الهجمات الأميركية الإسرائيلية تستهدف عمدًا البنية التحتية المدنية في إيران
- أكثر من 1300 شهيد جراء العدوان الأميركي - الاسرائيلي على إيران
22 :03
حزب الله: استهدفنا تجمّع آليّات وجنود لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنتي المطلّة وكفر جلعادي عند الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصلية صاروخيّة
21 :51
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: ترامب لا يستبعد الخيارات فيما يتعلق بإرسال قوات برية إلى إيران
21 :48
التايمز البريطانية: قاذفات بي 1 الأمريكية أقلعت في مهمتها ضمن الهجوم على إيران من قاعدة فيرفورد في بريطانيا
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
