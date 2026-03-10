نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ما يتم تداوله كمصادرعن الرئيس نبيه بري مؤكدا انها عارية من الصحة جملة وتفصيلا .

وفي هذا الإطار يعود المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ويكرر بأنه هو فقط الجهة الصالحة والمخولة نشر مواقف وبيانات ونشاط الرئيس نبيه بري وبالتالي هو لم يدلي بأي تصريح أو موقف لأي وسيلة إعلامية إطلاقاً.