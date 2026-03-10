بالفيديو - الإعلام الحربي "للحزب" ينشر... هكذا استهدفت محطة الإتصالات الفضائية الإسرائيلية!
10 March 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
نشر الإعلام الحربي لحزب اللّه عبر حسابه على "تيليغرام" مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية محطة الإتصالات الفضائية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي أيلا وسط فلسطين المحتلة بصواريخ نوعية.
لمشاهدة الفيديو: https://t.me/moltaqae3lam/34395
Just in
20 :41
"المقاومة الإسلامية" في العراق: أسقطنا مسيرة أمaريكية فجر اليوم شمالي البصرة
20 :37
معلومات الجديد: لم تتواصل أي جهة رسمية مع براك بشأن الملف اللبناني لكن معلومات تشير إلى أنه عاود الاهتمام بالملف بطلب من الإدارة الأميركية ويجري العمل على إعداد خطة عمل جديدة
20 :36
غارة استهدفت مركز "الهيئة الصحية الاسلامية" في انصار واخرى على كفررمان
20 :33
سي بي إس: بدأت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في رصد مؤشرات على أن إيران تتخذ خطوات لنشر الألغام في ممر الشحن في مضيق هرمز
20 :31
تمديد أطال سنواتهم لكنه انتقص من دستوريتهم (سامر الرز) تتمة
20 :23
جريحان في الغارة على وادي العيون عند اطراف بيت ليف
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
10 March 2026
