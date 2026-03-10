نشر الإعلام الحربي لحزب اللّه عبر حسابه على "تيليغرام" مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية محطة الإتصالات الفضائية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي أيلا وسط فلسطين المحتلة بصواريخ نوعية.

