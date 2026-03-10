يعقد مجلس الوزراء، الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس، جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في الأوضاع المستجدة وتداعياتها على الصعد كافة سياسيا، أمنيا واجتماعيا، لا سيما تلك المرتبطة بموضوع النزوح.