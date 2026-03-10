بعد ورود اتصال هاتفي لعامل بالقرب من بلدية جونية بإخلاء فندق هوليداي في جونية، باشرت البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة في الفندق والشارع المحيط بالبلدية، إلى حين التحقق من طبيعة الاتصال والتأكد مما إذا كان جديا ام كاذبا.

وتعمل الجهات المعنية على متابعة الأمر واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين طالبة منهم توخي الحيطة والحذر لحين صدور بيان رسمي.