تأكّد اليوم أنّ حزب الله جدّد تكليف رئيس مجلس النواب نبيه بري تولّي مهمة التفاوض مع الجهات الخارجية المعنية، في مسعى للتوصل إلى صيغة تُفضي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية الدائرة.

يأتي هذا التكليف في سياق تثبيت الدور الذي لعبه بري تقليديًا كقناة اتصال مع الوسطاء الدوليين، في مرحلة تتسم بحساسية سياسية وعسكرية بالغة.

وتشير المعطيات إلى أنّ الحزب وبري معًا يفضّلان العودة إلى إطار “لجنة الميكانيزم” بوصفها منصة لإدارة الحوار غير المباشر، لما توفّره من غطاء دولي وإجرائي يسمح ببحث ترتيبات وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية المتبادلة، من دون الذهاب إلى مفاوضات سياسية مباشرة في المرحلة الراهنة.

في المقابل، سجّل الموقف الرسمي اللبناني تطورًا ملحوظًا، بعدما دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إطلاق حوار مدني مباشر مع إسرائيل برعاية دولية، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع حدّ للتصعيد العسكري. وتُعد هذه الدعوة خطوة إضافية في مقاربة الملف، إذ تعكس توجّهًا داخل مؤسسات الدولة للبحث عن مخارج سياسية للحرب، تتجاوز الاكتفاء بإدارة الاشتباك عبر القنوات الأمنية أو الوساطات التقليدية.