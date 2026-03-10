في إطار حفلة المزايدات النيابية كشفت مصادر معنية أن عدداً من النواب عبروا عن فرحتهم وضحكوا في سرّهم عند صدور قانون التمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة عامين؛ علماً أن هؤلاء النواب انفسهم أطلقوا مواقف قبل يومين وخلال الجلسة معارضة بشدة للتمديد.