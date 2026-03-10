ساعر لمبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان: إضعاف الحزب مصلحة مشتركة لإسرائيل ولبنان
-
10 March 2026
-
59 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
التقى وزير الخارجية الاسرائيلية جدعون ساعر بمبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان، جانين هينيس-بلاسخارت.
وخلال اللقاء،
شدد ساعر على أن "حزب الله انضم إلى الحرب نتيجة ضغط إيراني، كما انضم إلى الهجوم على إسرائيل في الـ8 من تشرين الاول 2023".
وقال إن "الهجمات التي انطلقت ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية خلال الأسبوع الأخير كانت أكثر من تلك التي انطلقت من الأراضي الإيرانية".
وأضاف أن "إسرائيل قررت هذه المرة عدم إجلاء سكانها من بلدات الشمال، وأنها ملتزمة بالقيام بكل ما يلزم من أجل حمايتهم".
وأكد ساعر أن "انتشار الجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود أمر ضروري لمنع توغل قوات برية تابعة لحزب الله وإطلاق النار نحو المدنيين والبلدات الإسرائيلية".
كما شدد على أن "إضعاف حزب الله يشكل مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل ولبنان".
وقال: "لقد شن حزب الله اعتداءً ضدنا، ولا يوجد أي طرف في المجتمع الدولي يعمل على إيقافه سوى نحن".
-
Just in
-
15 :59
وزير الخارجية الإسرائيلية:
- حزب الله انضم للحرب بعكس رغبة اللبنانيين وصواريخ "الحزب" التي وصلت لإسرائيل أكثر من صواريخ إيران
- نرحّب بأي مبادرات من المجتمع الدولي لتفكيك حزب الله
-
15 :54
اتّصال بين الرئيس عون والشرع... هذا ما جرى بحثه تتمة
-
15 :52
غارة عنيفة جدًا على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
15 :47
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع على شاحنة تحمل دبابة على الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات
-
15 :39
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات باستهداف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
-
15 :29
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
-
Other stories
-
-
-
باسيل استقبل جنبلاط: لدعم الجيش اللبناني وقرارات السلطات التنفيذية
-
أبو زيد: مواقف الرئيس عون تؤكد أن الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحمي الوطن وتخدم جميع اللبنانيين
-
بالصورة: ارتفاع سعر ربطة الخبز!
-
الرئيس عون في اليرزة: تغيير قائد الجيش أمر ممنوع وسلّتهم "رح تكون فاضية"
-
هيئة قضاء جبيل في "التيار" رداً على أبي رميا: تبدل موقفه من المقاعد الستة يثير التساؤلات لدى الناخب الجبيلي والمنتشرين
-
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية
-
دم كاهن القليعة بين العدوان الإسرائيلي والاستثمار السياسي… من يشعل الفتنة؟ رندا شمعون
-
بمبادرة من الوزير مرقص وحضوره المطران عبد الساتر احتفل بالقدّاس الإلهي على نيّة السلام في لبنان بمشاركة وتغطية اعلامية
-
البطريرك بعد استشهاد الخوري الراعي: ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم وليعملوا على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
-
مذكرة توقيف بحق علي برو
-
حروب الشرق الأوسط والممرات الكبرى: مَن يكتب الجغرافيا الاقتصادية الجديدة؟ (أنطوان قسطنطين)
-
كلمة لباسيل اليوم...
-
معركة الإطاحة بقائد الجيش: من ولماذا؟
-
بالصورة: مأساة في النميرية... استشهاد عائلة بكاملها!
-
درغام: إذا انهار الجيش سقطت الدولة
-
لبنان والخطر الأكبر: الاحتلال والانحلال والحرب الأهلية
-
إنذار اسرائيلي عاجل إلى سكان صور وصيدا
-
ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات
-
في ضهر البيدر .. جريمة قتل مروّعة!
-
تحذير اسرائيلي جديد إلى سكان جنوب لبنان!
-
-
Just in
-
15 :59
وزير الخارجية الإسرائيلية:
- حزب الله انضم للحرب بعكس رغبة اللبنانيين وصواريخ "الحزب" التي وصلت لإسرائيل أكثر من صواريخ إيران
- نرحّب بأي مبادرات من المجتمع الدولي لتفكيك حزب الله
-
15 :54
اتّصال بين الرئيس عون والشرع... هذا ما جرى بحثه تتمة
-
15 :52
غارة عنيفة جدًا على الضاحية الجنوبية لبيروت
-
15 :47
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع على شاحنة تحمل دبابة على الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات
-
15 :39
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات باستهداف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
-
15 :29
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
اتّصال بين الرئيس عون والشرع... هذا ما جرى بحثه
-
-
-
10 March 2026
-
الرئيس: كوريا الجنوبية لا تستطيع منع القوات الأمريكية من إعادة نشر أسلحتها
-
-
-
10 March 2026
-
باسيل استقبل جنبلاط: لدعم الجيش اللبناني وقرارات السلطات التنفيذية
-
-
-
10 March 2026
-
أبو زيد: مواقف الرئيس عون تؤكد أن الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحمي الوطن وتخدم جميع اللبنانيين
-
-
-
10 March 2026
-
أستراليا تمنح 5 لاعبات كرة قدم إيرانيات تأشيرة دخول بعد نداء ترامب
-
-
10 March 2026
-
بالصورة: ارتفاع سعر ربطة الخبز!
-
-
-
10 March 2026
-
الحرس الثوري: إيران هي من سيحسم نهاية الحرب
-
-
10 March 2026
-
الرئيس عون في اليرزة: تغيير قائد الجيش أمر ممنوع وسلّتهم "رح تكون فاضية"
-
-
-
10 March 2026
-
هيئة قضاء جبيل في "التيار" رداً على أبي رميا: تبدل موقفه من المقاعد الستة يثير التساؤلات لدى الناخب الجبيلي والمنتشرين
-
-
-
10 March 2026
-
«الأطلسي» يجري تدريبات في القطب الشمالي تركز على جاهزية المدنيين
-
-
-
10 March 2026