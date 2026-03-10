استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفدٍ ضمّ كلاً من النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، وأمين السرّ العام السيد ظافر ناصر، بحضور كلٍّ من النواب سيزار أبي خليل وفريد البستاني، ومستشاري رئيس التيار السيدين أنطوان قسطنطين وسليم حداد. في مقر عام التيار في سن الفيل.



عرض المجتمعون للتطورات على اختلاف جوانبها، وتلاقت وجهات النظر حول ضرورة تحصين الوضع الداخلي ورفض ما يمسّ بلبنان الكبير وصيغة العيش المشترك، واتفاق الطائف والشراكة. وكذلك جرى التوافق على دعم الجيش اللبناني وقرارات السلطات التنفيذية وتوجهاتها ومسؤولية الدولة والمجتمع في احتضان اهلنا النازحين.