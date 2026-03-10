كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:

"مواقف فخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم تؤكد مجدداً أن الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحمي الوطن وتخدم جميع اللبنانيين دون استثناء. كل الدعم والتقدير لجيشنا وقيادته وعسكرييه الذين يواصلون أداء واجبهم رغم التحديات والضغوط."