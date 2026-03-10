بيان صادر عن هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر:



يفاجئنا النائب الممدِّد لنفسه سيمون أبي رميا خلال إطلالته التلفزيونية أمس بالدعوة إلى انتخاب المنتشرين لـ128 نائبًا من دون تخصيص ستة مقاعد موزعة على القارات، علمًا أنه كان سابقًا، عندما كان ضمن صفوف كتلة لبنان القوي، من أبرز المطالبين بحق الانتشار في التصويت، وكان يجاهر بالدفاع عن هذا الحق.

إن هذا التبدّل في الموقف يطرح علامات استفهام عديدة حول أسباب تغيير قناعاته، ويضع أقواله السابقة في مواجهة مباشرة مع مواقفه الحالية. كما يثير تساؤلات جدية لدى الناخب الجبيلي، ولا سيما لدى المغتربين منهم، حول مدى صدقية هذه التصريحات وثبات المواقف تجاه حق الانتشار في المشاركة بالحياة الديمقراطية اللبنانية ترشّحًا واقتراعًا.



وعليه، لا بدّ من التذكير بأن النائب سيمون أبي رميا وصل إلى الندوة البرلمانية بفضل ثقة الناخبين التياريين الذين أولوه أصواتهم في انتخابات عام 2022. كما نذكّره بأن الناخب التياري في جبيل كان من أشدّ المطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، إيمانًا منه بضرورة استعادة المقعد النيابي التياري في القضاء، وهو مقعد سيعود إلى أصحابه مهما طال تأجيل الانتخابات أو تمّ تمديد الولاية.