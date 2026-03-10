مذكرة توقيف بحق علي برو
10 March 2026
source: tayyar.org
استجويت قاضي التحقيق الاول في بيروت رولا عثمان، مراسل قناة "المنار" علي برو، في ادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت رجا جاموش ضده" بجرائم إثارة النعرات الطائفية والتحريض على الفتنة والتعرّض لرئيس الجمهورية، والتحريض على قتل عناصر من الجيش اللبناني".
وفي ختام الجلسة، أصدرت القاضية عثمان مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وأُعيد برو إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
11 :32
11 :26
غارة إسرائيلية تحذيرية تستهدف مبنى سكني في منطقة العباسية بمدينة صور
11 :24
مصادر لـ"CNN": إدارة ترامب ناقشت إرسال قوة للاستيلاء على اليورانيوم أو تدميره لكن العملية تتطلب مئات الجنود
11 :21
الجيش الإسرائيلي: غارات على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصارية بجنوب لبنان أطلقت منها صواريخ نحو إسرائيل
11 :16
البطريرك الراعي يذيع بيانًا بعنوان "دم الكاهن صرخة ضمير في وجه العنف" الحادية عشرة والنصف من بكركي
11 :04
حروب الشرق الأوسط والممرات الكبرى: مَن يكتب الجغرافيا الاقتصادية الجديدة؟ (أنطوان قسطنطين) تتمة
11 :04
كلمة لباسيل اليوم... تتمة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
