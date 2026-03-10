استجويت قاضي التحقيق الاول في بيروت رولا عثمان، مراسل قناة "المنار" علي برو، في ادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت رجا جاموش ضده" بجرائم إثارة النعرات الطائفية والتحريض على الفتنة والتعرّض لرئيس الجمهورية، والتحريض على قتل عناصر من الجيش اللبناني".

وفي ختام الجلسة، أصدرت القاضية عثمان مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وأُعيد برو إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.