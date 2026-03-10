تحذير اسرائيلي جديد إلى سكان جنوب لبنان!
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيحاي ادرعي:
تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الليطاني
إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة.
الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الليطاني.
كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.
إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر.
انتبهوا: أي تحرك حنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر
Just in
-
10 :00
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عدشيت قضاء النبطية
-
09 :55
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل"
-
09 :49
وزير الاقتصاد عامر البساط من قصر بعبدا: لن نسمح ابدا باستغلال الظرف الامني وارتفاع الاسعار العالمية لرفع التضخم في لبنان
-
09 :31
إنذار اسرائيلي عاجل إلى سكان صور وصيدا تتمة
-
09 :20
ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات تتمة
-
09 :06
في ضهر البيدر .. جريمة قتل مروّعة! تتمة
-
-
