اشتدت الحملة على قائد الجيش العماد رودولف هيكل من نواب وشخصيات سياسية وجهات خارجية داعية الى إقالته لرفضه تطبيق قرارات الحكومة ضد حزب الله، في مخطط لإشعال فتنة أهلية داخلية تريدها «إسرائيل» لإشغال حزب الله وإنهاكه من جهة ولدفع الدولة اللبنانية الى تطبيق قراراتها بالقوة من جهة ثانية، وفق ما تشير أوساط سياسية لـ»البناء» والتي ردت هذا الهجوم على قائد الجيش لرفضه نشر وحدات الجيش لملاحقة عناصر حزب الله والمقاومة في ظل الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.