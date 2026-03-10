أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026
-
10 March 2026
-
13 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
أجمع خبراء عسكريون في شؤون الدفاع الجوي أن النقاش حول بطء إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في أميركا بعد تحوّل منظومات “باتريوت” و”أس أم” و”ثاد” إلى منظومات للدفاع عن الحلفاء ودول حلف الناتو قد بدأ عام 2017 في تقرير لمؤسسة راند فتح النقاش في الكونغرس وقال التقرير إن معدل انتاج ما بين 50 و100 صاروخ سنوياً من منظومات “أس أم” البحرية و”ثاد” ومثلها توماهوك الهجومية مقابل 500 – 1000 صاروخ “باتريوت” سنوياً يضع الغرب وحلفاءه في عنق زجاجة على صعيد الذخائر الناعمة حيث تكفي حرب حقيقية مدتها ثلاثة شهور من أجل استهلاك مخزون استغرق إنتاجه 10 سنوات. وهذا يستدعي الامتناع عن الاستجابة لأي حرب أخرى قبل 10 سنوات جديدة وعندما وقعت حرب أوكرانيا وحدث ما كان متوقعاً عاد النقاش بقوة ومنذ 2023 مع استمرار حرب أوكرانيا وقعت حروب ما بعد طوفان الأقصى وفي كل مرة كان يتكرّر الحديث عن نفاد المخزون من حرب الإسناد اللبنانية إلى حرب البحر الأحمر إلى حرب حزيران على إيران وصولاً إلى الحرب الحالية، حيث يقول الخبراء إنّ نصف المخزون تمّ استهلاكه وباقي النصف وإذا بقيت وتيرة الاشتباك كما هي، فالحرب لن تستمرّ لأكثر من عشرة أيام.
كواليس
قال مسؤول سياسي بارز تعليقاً على كلام رئيس الجمهورية حول دور حزب الله العسكري في مواجهة الاحتلال إنّ الرئيس يعلم أنه حتى ورقة توم برّاك في آب 2025 كان الرئيس يقول إنّ لبنان بما في ذلك حزب الله نفذ ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث لا يمكن القول اليوم إن نزع السلاح شرط لقيام “إسرائيل” بتطبيق الاتفاق. وهذا الكلام كان ينفرد به وزير الخارجية القواتي ويتبرأ منه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما يعلم الرئيس أنه حتى الأمس لم يكن في الأفق ولا على الطاولة ولا في التداول أي صورة واضحة عن مسار ينتهي بالانسحاب الإسرائيلي أو وقف الاعتداءات وكلّ ما بين يدي الرئيس دعوة لرفع مستوى التفاوض دون ضمانات، بينما الكلام الأميركي والإسرائيلي العلني واضح لجهة السعي لاقتطاع جزء من الجنوب تحت مسمّى منطقة عازلة واقتصادية وعدم الاستعداد لمغادرة النقاط الخمس، كما هو معلوم للرئيس أن مواصلة الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار بدلاً من أن تؤسس لقناعة بأن الاحتلال لن ينفذ الاتفاق ما يوجب التفكير بالاستراتيجية الدفاعية فتحوّل الأمر إلى مبرر للضغط على المقاومة لنزع السلاح، علماً أن لا أحد استطاع تقديم ضمانة لمرحلة ما بعد نزع السلاح. والمثال السوري يتضمّن إجابات وافية ويقول المسؤول إن الرئيس يعلم أن اختزال ما تقوم به المقاومة منذ أسبوع بصواريخ تضامنية مع إيران مثل اختزال العدوان الاسرائيلي كرد على هذه الصواريخ لا يستقيمان و”إسرائيل” حشدت وأعلنت أنها آتية لتوسيع احتلالها فماذا تخسر الدولة إن تركت المقاومة عساها تنجح فتتحقق مصلحة الوطن أو فشلت فيسهل إقناعها بتسليم سلاحها بدلاً من المخاطرة بصدام داخلي تجد الدولة نفسها فيه مع “إسرائيل” في خندق واحد مؤلم؟
اللواء: أسرار
لغز
لم تتمكن الرقابة العبرية من نشر معلومات عن تحوُّل مفاجئ في الحرب الجارية جنوباً، لجهة قدرات وأسلحة لم تكن مستخدمة قبلاً!
غمز
يخشى موزعون وشركات ان تتعرض قارورة الغاز لضغوطات غير مسبوقة، لجهة فقدانها من الأسواق أو تسجيل سعرها قفزة خيالية..
همس
طمأن وزير خارجية دولة كبرى رئيس شركة طيران كبرى أن لا ضرورة لإقفال مطار رفيق الحريري في الوقت الراهن..
نداء الوطنك أسرار
كشفت معلومات أمنية لـ "نداء الوطن" أن الإيرانيين الذين اغتالتهم إسرائيل في فندق "رامادا"، استأجروا غرفًا في فندق فخم يبعد مئات الأمتار عن الفندق الذي نزلوا فيه، وكان استئجارهم في فندق آخر على سبيل التضليل.
رصد متابعون ازدياد تشدد البلديات وحذر المواطنين في استقبال النازحين بعد استخدام "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني الفنادق والمنتجعات السياحية.
استعمال كلمة هبوط "لأسباب إنسانية" للطائرتين الروسيتين يذكّر بتعبير اللجوء لأسباب إنسانية لبشار الأسد بمعنى أن تمتنع إسرائيل عن الاعتراض بالجو لأن عناصر "الحرس" أصبحوا في عهدة الدولة الروسية.
-
Just in
-
06 :53
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون يستعين بمخزونه من صواريخ باتريوت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الميادين)
-
06 :52
الجمهورية: هجوم مشبوه يستهدف قائد الجيش (الجمهورية) تتمة
-
06 :46
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
-
06 :37
رويترز: شركات الطيران تبدأ رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود
-
06 :35
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026 تتمة
-
06 :23
المقاومة الإسلامية: استهداف قوة من جيش العدو بعد رصد محاولتها التسلل باتجاه بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخيّة
-
-
Other stories
-
-
-
الأخبار: السلطة تستجدي التفاوض مقابل إهمال اميركي لعون وسلام
-
الميادين: في كمين محكم... المقاومة في لبنان تدمر 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في الخيام
-
قذائف من لبنان باتجاه سرغايا... وهذا ما قاله الجيش السوري
-
المقاومة: استدراج قوّات العدوّ إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم
-
اللجنة المركزية للاعلام في التيار: تأجيل العشاء التمويلي السنوي والمؤتمر الوطني العام
-
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
-
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
-
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
-
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
-
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
-
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
-
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
-
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
-
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
-
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
-
باسيل: تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا
-
بيان "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
-
شو الوضع؟ الحملة الموجّهة خارجياً على الجيش تجازف برهاناتٍ سوداء... والمجلس يستريح على التمديد الطويل
-
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟
-
تعميم صورة المفقود عبد الله محمود بدر الدين... هل شاهدتموه؟
-
-
Just in
-
06 :53
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون يستعين بمخزونه من صواريخ باتريوت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الميادين)
-
06 :52
الجمهورية: هجوم مشبوه يستهدف قائد الجيش (الجمهورية) تتمة
-
06 :46
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
-
06 :37
رويترز: شركات الطيران تبدأ رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود
-
06 :35
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026 تتمة
-
06 :23
المقاومة الإسلامية: استهداف قوة من جيش العدو بعد رصد محاولتها التسلل باتجاه بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخيّة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الجمهورية: هجوم مشبوه يستهدف قائد الجيش
-
-
-
10 March 2026
-
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 آذار 2026
-
-
-
10 March 2026
-
خطر خفي بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن يجعلك "أسوأ حالا"!
-
-
10 March 2026
-
الأخبار: السلطة تستجدي التفاوض مقابل إهمال اميركي لعون وسلام
-
-
-
10 March 2026
-
ترامب: إيران تمتلك صواريخ "توماهوك" الأميركية
-
-
-
10 March 2026
-
التايمز: بريطانيا تتريث في إرسال حاملة طائرات للشرق الأوسط
-
-
-
10 March 2026
-
اليابان: وكالة الطاقة الدولية طالبت بـ«سحب منسق» للمخزونات
-
-
10 March 2026
-
الميادين: في كمين محكم... المقاومة في لبنان تدمر 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في الخيام
-
-
-
10 March 2026
-
الأخبار: ترامب يصوغ سردية «انتصار»: تمهيدٌ لإنهاء الحرب؟
-
-
-
10 March 2026
-
"آمل أن يشتت خصومي".. سابالينكا تخوض المباريات وفي يدها 800 ألف دولار
-
-
10 March 2026