الجمهورية: نقلت "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش السوري معلومات حول سقوط قذائف مدفعية على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، أطلقت من الأراضي اللبنانية.



وأضاف الجيش السوري: "نقوم بالتواصل مع الجيش اللبناني، وندرس الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم، ولن نتساهل مع أي اعتداء يستهدف سوريا".