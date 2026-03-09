اللجنة المركزية للاعلام في التيار: تأجيل العشاء التمويلي السنوي والمؤتمر الوطني العام
-
09 March 2026
-
11 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر الآتي:
نظراً للأوضاع الراهنة التي يمرّ بها وطننا، يعلن التيار الوطني الحرّ عن تأجيل العشاء التمويلي السنوي والمؤتمر الوطني العام اللذين كانا مقرَّرَين في الثالث عشر والخامس عشر من آذار الجاري، إلى موعدَين يحدَّدان لاحقاً عندما تسمح الظروف بذلك.
وإلى حينه، يؤكد التيار رفضه للحرب على لبنان، ويدعو إلى التضامن الوطني لحماية الأرض والشعب والدولة.
-
Just in
-
23 :00
بيان مشترك لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي: حان الوقت لاستخدام الديمقراطيين كل ما لديهم من نفوذ لمحاولة وقف هذه الحرب غير الضرورية
-
22 :59
بنت جبيل: تمشيط بالاسلحة الثقيلة من طيران الاباتشي
-
22 :51
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا تل أبيب ب ١0 صواريخ من طراز "خيبر شكن" التي تعمل بالوقود الصلب وذات رأس حربي يزن طنا
-
22 :49
وزارة الصحة:
- إصابة 2 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في مجدل زون باستهداف إسرائيلي لسيارة إسعاف
- نناشد المراجع الدولية وضع حد للاعتـداءات الإسرائيلية على فرق الإنقاذ والإسعاف
-
22 :47
نائب وزير الخارجية الإيراني:
- شرطنا الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من العدوان
- دول عدة بينها الصين وروسيا وفرنسا تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار
-
22 :46
ترامب لشبكة إن.بي.سي:
- قضينا على قدرات إيران النووية
- أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ فادحا باختيار مجتبى خامينئي مرشدا أعلى جديدا في إيران
-
-
Other stories
-
-
-
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
-
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
-
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
-
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
-
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
-
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
-
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
-
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
-
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
-
عون تعليقًا على قرار التمديد: فقط في لبنان!
-
باسيل: تبقى كلمات الأب بيار محفورة في أذهاننا
-
بيان "للحزب"... هذا ما جاء فيه!
-
شو الوضع؟ الحملة الموجّهة خارجياً على الجيش تجازف برهاناتٍ سوداء... والمجلس يستريح على التمديد الطويل
-
إنذار من الأمن الداخلي للمواطنين الذين يبيتون على كورنيش الرملة البيضاء؟
-
تعميم صورة المفقود عبد الله محمود بدر الدين... هل شاهدتموه؟
-
ريكاردو كرم ينعي الأب الشهيد بيار الراعي: كم هو مُفجع ومؤلم هذا الخبر!
-
بالصور - هذا ما استهدفه "الحزب" في إسرائيل!
-
قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية... عودة إلى التّعليم؟
-
طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 الحالي ارتفعت... هذا ما بلغته!
-
هيئة قضاء مرجعيون في التيار تنعي كاهن رعية القليعة
-
-
Just in
-
23 :00
بيان مشترك لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي: حان الوقت لاستخدام الديمقراطيين كل ما لديهم من نفوذ لمحاولة وقف هذه الحرب غير الضرورية
-
22 :59
بنت جبيل: تمشيط بالاسلحة الثقيلة من طيران الاباتشي
-
22 :51
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا تل أبيب ب ١0 صواريخ من طراز "خيبر شكن" التي تعمل بالوقود الصلب وذات رأس حربي يزن طنا
-
22 :49
وزارة الصحة:
- إصابة 2 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في مجدل زون باستهداف إسرائيلي لسيارة إسعاف
- نناشد المراجع الدولية وضع حد للاعتـداءات الإسرائيلية على فرق الإنقاذ والإسعاف
-
22 :47
نائب وزير الخارجية الإيراني:
- شرطنا الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من العدوان
- دول عدة بينها الصين وروسيا وفرنسا تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار
-
22 :46
ترامب لشبكة إن.بي.سي:
- قضينا على قدرات إيران النووية
- أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ فادحا باختيار مجتبى خامينئي مرشدا أعلى جديدا في إيران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"أكسيوس": قائد الجيش قاوم ضغط الحكومة!
-
-
-
09 March 2026
-
هيئة قضاء بعبدا رداً على ألان عون: الهروب إلى الأمام لا يصنع شرعية ولا ينفي انتحال صفة نائب عمن سرق اصوات الناس
-
-
-
09 March 2026
-
اجتماع للأحزاب الأرمنية في برج حمود: إدانة للعدوان على لبنان
-
-
-
09 March 2026
-
المقاومة مصممة .. رعد:" لا حياة لمن تنادي"!
-
-
-
09 March 2026
-
حزب الله لايزال خارج التواصل .. والكلمة للميدان الآن !
-
-
-
09 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - يعقوبيان وعدت بدعم التمديد لسنتين ثم عادت عن قرارها؟
-
-
-
09 March 2026
-
بعد الكشف عن سلسلة هواتف «غالاكسي إس26»: ملحقات شحن مبهرة تناسب نمط الحياة السريع
-
-
09 March 2026
-
"اليونيفيل" سترافق غدا المدنيين للخروج من علما الشعب
-
-
-
09 March 2026
-
تهديد إلى سكان مزرعة العاقبية!
-
-
-
09 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - رعد يطلّ اليوم: لا تصعيد داخلي والتواصل قائم مع بري
-
-
-
09 March 2026