صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر الآتي:

نظراً للأوضاع الراهنة التي يمرّ بها وطننا، يعلن التيار الوطني الحرّ عن تأجيل العشاء التمويلي السنوي والمؤتمر الوطني العام اللذين كانا مقرَّرَين في الثالث عشر والخامس عشر من آذار الجاري، إلى موعدَين يحدَّدان لاحقاً عندما تسمح الظروف بذلك.

وإلى حينه، يؤكد التيار رفضه للحرب على لبنان، ويدعو إلى التضامن الوطني لحماية الأرض والشعب والدولة.