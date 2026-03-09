Tayyar Article
مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة عيتا الجبل
09 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
Just in
23 :00
بيان مشترك لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي: حان الوقت لاستخدام الديمقراطيين كل ما لديهم من نفوذ لمحاولة وقف هذه الحرب غير الضرورية
22 :59
بنت جبيل: تمشيط بالاسلحة الثقيلة من طيران الاباتشي
22 :51
الحرس الثوري الإيراني: أصبنا تل أبيب ب ١0 صواريخ من طراز "خيبر شكن" التي تعمل بالوقود الصلب وذات رأس حربي يزن طنا
22 :49
وزارة الصحة:
- إصابة 2 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني في مجدل زون باستهداف إسرائيلي لسيارة إسعاف
- نناشد المراجع الدولية وضع حد للاعتـداءات الإسرائيلية على فرق الإنقاذ والإسعاف
22 :47
نائب وزير الخارجية الإيراني:
- شرطنا الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من العدوان
- دول عدة بينها الصين وروسيا وفرنسا تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار
22 :46
ترامب لشبكة إن.بي.سي:
- قضينا على قدرات إيران النووية
- أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ فادحا باختيار مجتبى خامينئي مرشدا أعلى جديدا في إيران
