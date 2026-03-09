كتب الرئيس العماد ميشال عون عبر "أكس":

يحدث فقط في لبنان، أن حكومة "اللاقرار" والسلطة التشريعية اتخذتا معاً "قرار" الانقلاب على كل النصوص وعلى ارادة اللبنانيين، والتمديد لولايتيهما ولنهج "اللاقرار" في كل المحطات المفصلية الأخرى في مسيرة الوطن وحياة المواطنين.