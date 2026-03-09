تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن #قوى_الأمن الداخلي قد أنذرت المواطنين الذين يبيتون على طول كورنيش الرملة البيضاء بضرورة إزالة خيمهم قبل الساعة الرابعة فجراً

ان قوى الأمن الداخلي ومنذ اليوم الأول للنزوح، تقوم إلى جانب مهامها الأمنية بمهام إنسانية وإغاثية كمساعدة المواطنين الذين افترشوا الطرقات وإرشادهم إلى مراكز الإيواء، وتقديم المعلومات اللازمة لهم في هذا الشأن على مختلف الأراضي اللبنانية

إن الطلب من المواطنين النازحين في محلة كورنيش الرملة البيضاء الانتقال إلى أماكن الإيواء يأتي في هذا السياق الإنساني والتنظيمي، حيث جرى إرشادهم إلى أماكن الإيواء.